"We zijn getrouwd! Dank voor alle liefde en steun", schrijft de actrice bij een foto waarop ze in haar bruidsjurk met haar man Ben Foster te zien is. Het stel is sinds 2016 bij elkaar, maar ze kenden elkaar daarvoor al jaren.

De 38-jarige Prepon, bekend van series als That '70s Show en Orange Is The New Black, werd een klein jaar geleden moeder van het eerste kind van het stel. Het meisje kreeg de naam Ella.