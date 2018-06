'Dawson's Creek-acteur Joshua Jackson weer verliefd'

"Het is al een paar maanden aan de gang", vertelt een ingewijde aan E Online. De twee ontmoetten elkaar in Los Angeles. Jackson woonde tijdelijk in New York voor een rol in een toneelstuk. Nu de voorstelling klaar is, gaat hij terug naar Los Angeles.

Twee jaar geleden ging zijn relatie met actrice Diane Kruger voorbij na tien jaar. Kruger is inmiddels zwanger van haar nieuwe liefde, Norman Reedus.

"Het is allemaal een beetje veranderd sinds de laatste keer dat ik single was", vertelde de 39-jarige Jackson eerder aan Ellen DeGeneres over zijn leven als vrijgezel. "Misschien ging het al zo, maar ik kan het mij niet herinneren. Ik bedoel, alles gebeurt nu via je telefoon. Er wordt niet meer gepraat.''