Socialemediaoverzicht: Zoon Taeke Taekema op schoot bij 'tante Cécile'

Chantal op een roze wolk

Op 29 maart beviel Chantal Janzen van haar zoontje Bobby. Zij en haar echtgenoot Marco Geeratz zitten duidelijk op een roze wolk.

Reünie Wie is de Mol?

"Terwijl ergens op een geheime locatie Wie is de Mol? 2019 wordt opgenomen, gingen wij van seizoen 2016 barbecuën bij Annemieke Schollaardt thuis", schrijft oud-deelnemer Cécile Narinx. Bodhi Doeke, de zoon van Taeke Taekema, mocht zelfs "bij tante Cécile" op schoot. "Niet nodig om te zeggen dat het erg gezellig was", aldus de modejournaliste.

Het boek van Kim

Kim van Kooten mocht donderdag ontwerpster Isabel Marant ontmoeten en had speciaal voor deze gelegenheid een Franse vertaling van haar boek Lieveling meegenomen. "Omdat ik wist dat ze heel veel van boeken houdt. En ik houd heel veel van haar, dus dat kwam fantastisch uit. Maar het is bien sûr ook ongemakkelijk, zo van: hier, alsjeblieft Isabel Marant, dit is een boek dat ik heb geschreven, ik geef het je ongevraagd, maar ga het desalniettemin toch maar lekker lezen."

Sippe Douwe

Ondanks zijn vrolijke outfit is zanger Douwe Bob niet vrolijk. Althans, zo kijkt hij. "We zijn gek", zegt de oud-Songfestival-deelnemer in het bijschrift van de foto.

Irene aan de gin

Irene Moors viert met onder meer Gerard Joling een gezellig feestje, waar de drank - zo getuige de foto - rijkelijk zal vloeien. De presentatrice deelt een tafel die vol staat met flessen met gin.

Boswachter Geraldine

Geraldine Kemper luidt het weekend schaarsgekleed in en is voor de gelegenheid gekleed als de boswachterversie van voormalig strandwacht Pamela Anderson.

Jochem en Eric

Jochem Myjer was samen met collega-komiek Eric van Sauers. "De man met de mooiste dictie van Nederland en een hele grappige collega", schrijft de cabaretier.

Daphne in de lucht

Voor Daphne Deckers geen kleffe omelet met een keihard broodje als vliegtuigontbijt: de schrijfster begint de dag met een gezonde bak fruit.

Uitnodiging van Jan

Jan Dulles reageert op Twitter op Bella Hay, die in een interview stelde "jeuk aan de schenen" te krijgen van alle Volendamse muziek. De zanger van de 3JS nodigt de zangeres uit om een keer een optreden bij te wonen van zijn band.

André de Wolf

André Hazes plaatst op Instagram een foto van zichzelf naast een foto van voetballer John de Wolf. De gelijkenis is treffend, vindt ook de zanger. Hij schrijft erbij: "Hahaha, mooi man! Vanaf mijn tweede met deze man op de camping gestaan, heb je nooit vertrouwd, ma!"

Dionne in de zon

Dionne Stax viert een welverdiende vakantie en heeft hiervoor een prachtige bestemming uitgekozen: Puglia, een regio in Zuidoost-Italië.