F1-coureur Kimi Raikkonen doet aangifte na beschuldiging van aanranding

De aanklacht, volgens Autosport.com ingediend door een juridische organisatie uit Montreal die werkt voor Raikkonen, stelt dat de wereldkampioen van 2007 is bedreigd met het publiekelijk maken van beschuldigingen van seksueel misbruik.

De Canadese vrouw beweerde in 2016 dat ze was betrokken bij een incident met een niet nader genoemde Formule 1-coureur en zijn vriend. Het tweetal zou zich na de GP van Canada hebben misdragen in een bar.

De vrouw zegt dat de dronken coureur haar borsten had aangeraakt toen zij als serveerster aan het werk was en dat een anonieme vriend van de Fin haar betastte door met zijn hand in haar slipje te gaan. Eerder dit jaar publiceerde ze een vervolgverhaal waarin ze meldde dat ze de betreffende rijder te lang in bescherming had genomen en actie zou ondernemen.

Schadevergoeding

Volgens een vertegenwoordiger van het juridische team van Raikkonen heeft de vrouw vorige week een brief gestuurd waarin ze schreef dat ze de media zou opzoeken als ze geen schadevergoeding zou krijgen. Raikkonen ontkent de aantijgingen aan zijn adres en dient daarom een afpersingsaanklacht in.

Saillant detail is het gegeven dat volgend weekend de GP van Canada op het programma staat. Vorig jaar was Lewis Hamilton de winnaar in Montreal, waar Raikkonen op een zevende plek eindigde.