Topmodel Bella Hadid was in tienerjaren jaloers op zus Gigi

In een interview met InStyle vertelt het half-Nederlandse model dat ze haar lichaam nu geaccepteerd heeft. "Ik heb geleerd van ze te houden, maar ik was altijd heel onzeker over mijn heupen, terwijl mijn zus een six-pack had en een atletisch figuur. En ik vond ook dat ik zo'n raar hoofd had."

Inmiddels zou de 21-jarige niets meer aan haar gezicht willen veranderen. "Mensen denken altijd dat ik onder het mes ben gegaan. Maar we kunnen een scan van mijn gezicht doen om het tegendeel te bewijzen. Ik vind het eng om fillers in mijn lippen te doen, ik wil mijn gezicht niet verpesten."

Hadid werd op school vaak gepest. "Ik kan me nog herinneren dat ik uitgelachen werd om hoe ik eruit zag", gaat ze verder. Dat heeft langetermijngevolgen gehad voor het model. "Ik ben vorig jaar door een depressieve periode gegaan en ik denk dat dat stamt uit mijn jeugd en de pesterijen die ik toen ik jonger was op school heb meegemaakt."

Negatief commentaar

Het model probeert zich dan ook af te sluiten voor negatief commentaar online. "Het heeft heel lang geduurd voordat ik leerde er niet naar te luisteren. Ik doe mijn telefoon uit en herinner mezelf eraan dat ik alleen geef om de mening van de mensen om me heen."

Hadid heeft niet de illusie dat ze mensen op sociale media op andere gedachten kan brengen. "Ik ben erachter gekomen dat er nu eenmaal mensen zullen zijn die je haten en daar kun je niets aan doen, behalve jezelf accepteren en van jezelf houden."