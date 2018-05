Trump heeft 'geweldig gesprek' gevoerd met Kim Kardashian

Volgens CNN bracht Kardashian ongeveer een uur door in het Witte Huis. Ze zou daarna op het terrein in een auto zijn gestapt. Een speciaal privilege want VIP-gasten moeten meestal eerst lopend door de poort.

Iemand uit haar entourage zou de media-aandacht voor haar bezoek vanuit de auto hebben gefilmd. Het is niet duidelijk of haar ontmoeting met Trump te zien zal zijn in realityshow Keeping Up With The Kardashians.

De realityster voert al langer actie voor een presidentieel pardon voor Alice Marie Johnson, een 62-jarige vrouw die al 21 jaar in een gevangenis in Alabama zit voor een relatief licht drugsdelict. Haar meeting met Trump was opgezet door Jared Kushner, de schoonzoon van de president die als Witte Huis-adviseur gevangenishervormingen in zijn portefeuille heeft.

Kardashian sprak tijdens de verkiezingen van 2016 haar steun uit voor Trumps rivaal Hillary Clinton. Echtgenoot Kanye West is aanhanger van Donald Trump.