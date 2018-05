'Ariana Grande in relatie met comedian Pete Davidson'

"De geheime kamer is geopend", schreef de comedian woensdag bij een foto van hem en Ariana Grande in Harry Potter-outfits. Daarmee verwees hij naar het tweede boek van de Potterreeks The Chamber Of Secrets, dat in Nederland uitkwam als Harry Potter en de Geheime Kamer.

De zangeres is groot fan van Harry Potter en Davidson kan de boeken- en filmreeks over de tovenaarsleerling blijkbaar ook waarderen. Wel zijn de twee aanhangers van verschillende 'huizen' van toverschool Hogwarts. De comedian droeg een trui van Gryffindor, terwijl Grande zichzelf getuige haar sweater meer identificeert met Slytherin.

De zangeres lijkt het prima te vinden dat Davidson de foto heeft gedeeld. Ze likete de post en plaatste enkele emoji's in de reacties.

Grande had een relatie met rapper Mac Miller. De twee zouden zo'n drie weken geleden hun relatie hebben beëindigd. Volgens TMZ zouden hun drukke werkschema's de reden zijn voor de breuk.