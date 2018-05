Relatie Martijn Krabbé met danseres Noi Pakon Schuijffel voorbij

Dat vertelt de The Voice-presentator aan Privé. "Ik zal eerlijk zeggen dat er momenteel geen vrouw in mijn leven is", aldus Krabbé. "Ik ben voornamelijk gelukkig met mijzelf."

Krabbé was sinds 2015 samen met Schuijffel. De twee leerden elkaar kennen via Facebook. Gedurende hun relatie lasten ze meerdere keren een relatiepauze in. Hij denkt dat een nieuwe liefde "hem echt nog een keer zal overkomen".

Heftige ruzies

Momenteel woont de presentator samen met zijn zoon Bickel (18). "We zitten vaak op elkaars lip. In het begin wilde dat nog weleens botsen en konden we best heftige ruzies hebben, maar de laatste drie jaar hebben we daar gelukkig geen last meer van. Dat vind ik best knap voor een vader en een puber."

Bickel is de zoon van Krabbé en zijn ex-vrouw Amanda Beekman. Ze kregen samen ook kinderen Michelle (13), Jasmijn (11) en Achilles (8). De drie wonen bij hun moeder, die in 2015 trouwde met Harrie Kolen. Met Kolen kreeg Beekman nog een zoon, genaamd David.