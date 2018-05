Cindy Crawford viert twintigste huwelijksjubileum

Het voormalig topmodel deelde een foto van hun bruiloft op Instagram, en schreef daarbij: "Vandaag twintig jaar geleden. Ik had geen betere man kunnen kiezen om dit ding dat we het leven noemen mee te ondernemen. Ik hou van je." Later deelde ze een foto van een feestje in Nashville, waar een aantal muzikanten hun trouwnummer Have A Little Faith In Me speelde.

Ook Gerber, de zakelijk partner van George Clooney met wie hij tequilamerk Casamigos opzette en voor een miljard verkocht, plaatste een post over de huwelijksdag van het stel. Bij een oud kiekje van de twee liet hij weten: "Twee geweldige kinderen en dit mooie meisje met haar armen om me heen. Dank je voor ons leven."

Na hun bruiloft in 1998 kregen Rande en Cindy twee kinderen. Zoon Presley en dochter Kaia zijn inmiddels 18 en 16 en net als hun ouders de modellenwereld ingestapt.