'Diane Kruger in verwachting van eerste kind'

Dat hebben verschillende mensen uit de omgeving van de actrice en haar vriend bevestigd aan Us Weekly.

Diane Kruger en Reedus werden begin vorig jaar voor het eerste samen gespot in New York. De actrice was tot kort daarvoor samen met Joshua Jackson, met wie ze tien jaar lang een relatie had. Eerder was ze getrouwd met de Franse regisseur Guillaume Canet.

Het zou het eerste kind zijn voor de van oorsprong Duitse actrice. Reedus, die vooral bekend is van zijn rol in The Walking Dead, heeft een achttienjarige zoon, Mingus, uit zijn relatie met Helena Christensen.