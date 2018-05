Ugly Betty-actrice America Ferrera bevallen van zoontje

Dat deelt de actrice dinsdag op haar Instagram-pagina, waarbij ze een foto laat zien van het voetje van haar zoon.

"Wanneer twee drie worden. Welkom Sebastian Piers Williams, oftewel Baz. Mama, papa en baby zijn gelukkig, gezond en helemaal verliefd."

Ferrera is al twaalf jaar samen met Ryan Piers Williams. De twee verloofden zich in 2010 en trouwden een jaar later.

De 34-jarige actrice is bekend door haar rol als Betty in de tv-serie Ugly Betty, die stopte in 2010. Ze is nu te zien in de komedieserie Superstore.