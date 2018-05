Eva Jinek heeft naam voor kindje al uitgekozen

"Toevallig sinds kort", antwoordt de 39-jarige talkshowpresentatrice als Gijs Staverman haar in zijn radioprogramma Gijs 2.0 vraagt of al besloten is welke naam haar baby krijgt. Ze wil niet vertellen of het een jongens- of meisjesnaam betreft.

Jinek vertelt ook dat zij, nu ze zwanger is, veel minder energie heeft. "Ik denk zo'n kwart van mijn normale energie."

Uitgeput

4 juni is de presentatrice weer te zien met haar talkshow Jinek. Toch kijkt ze ter voorbereiding niet dagelijks naar haar voorganger Jeroen Pauw, die nu dagelijks te zien is om 23 uur op NPO 1.

"Als we naar elkaar kijken, is het alsof we aan het werk zijn", vertelt Jinek. "Om twaalf uur ben ik dan uitgeput."

Ter verkoeling van het warme weer drinkt de zwangere talkshowhost nu "hectoliters" alcoholvrij bier. "Ik ben misschien wel de grootste afnemer in Nederland."

De presentatrice is sinds september 2016 samen met haar vriend Dexter van der Voorn, die televisieproducent is. Hij werkte onder meer bij haar programma De Verenigde Staten van Eva. Het is niet bekend wanneer de presentatrice is uitgerekend. Ze gaat begin augustus met zwangerschapsverlof.