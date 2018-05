Deadpool-acteur Josh Brolin verwacht eerste kindje met 30-jarige vriendin

De 50-jarige acteur deelt dinsdagmiddag een foto van zijn zwangere vriendin (30) op Instagram. "Er is een nieuwe sheriff gearriveerd, en ze niet nog niet groter dan een aardappel. Houd je hoeden vast", aldus Brolin in het bijschrift van de foto waarin Boyd haar zwangere buik toont.

Het is niet de eerste keer dat Brolin vader wordt. Hij heeft al zoon Trevor (29) en dochter Eden (24), die hij samen kreeg met zijn eerste echtgenote Alice Adair. Daarna trouwde de acteur met actrice Diane Lane (onder meer bekend uit Unfaithful).

Brolin en Boyd zijn samen sinds maart 2013. In 2015 verloofden de twee zich met elkaar en in september 2016 trouwde het stel. Ze leerden elkaar kennen doordat Boyd een tijdlang de assistente was van de acteur, die in 2009 werd genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in het drama Milk.