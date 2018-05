Ruben Nicolai beschouwt breuk met moeder van kinderen als falen

"Het is een heel verdrietige situatie", zegt Nicolai in 30 Minuten Rauw, de podcast van Ruud de Wild.

Nicolai, die met zijn ex-vriendin heeft afgesproken geen details over de breuk naar buiten te brengen, meldt ook dat hij en zijn ex-partner nu een goed contact onderhouden.

"We zijn beter dan ooit met elkaar nu. We gunnen elkaar weer alles, we gaan zelfs samen op vakantie."

Grote liefde

De 43-jarige Nicolai noemt zijn ex zijn "grote liefde". "Ik ben nog nooit zo lang op iemand verliefd geweest. Mensen zeiden na drie jaar tegen ons: 'Blijf nou eens van elkaar af'."

De ex-Lama, die op dit moment geen relatie heeft, gelooft niet dat er maar één grote liefde voor iedereen is weggelegd. "Dat kan niet. Het heeft gewoon te maken met keuzes en of je voor iemand durft te kiezen en of je achter die keuze durft te blijven staan."