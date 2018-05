Caitlyn Jenner niet aanwezig bij huwelijk zoon Brody Jenner

Brody Jenner werd in de jaren negentig bekend door zijn rollen in realityshows als The Princes Of Malibu en The Hills, waarin zijn toenmalige vriendin Lauren Conrad gevolgd werd. Ook in het achtste seizoen van Keeping Up With The Kardashians dook hij geregeld op.

Volgens een bron van Hollywood Life heeft hij sinds de scheiding van zijn vader en Kris Jenner echter de banden met de Kardashians verbroken. Hij zou halfzussen Kendall Jenner en Kylie Jenner daar, ondanks hun achternaam, ook onder scharen.

Volgens de bron is de relatie tussen Brody Jenner en zijn moeder Linda Thompson wel goed. Zij werd echter daags voor de bruiloft op Bali nog thuis in Malibu gespot.

Het is niet duidelijk waarom Caitlyn Jenner, die drie zoons en drie dochters heeft uit drie huwelijken, niet bij de huwelijksplechtigheid aanwezig is.

In een interview met Broadly zei ze onlangs: "Ik heb veel kinderen, maar soms is het door omstandigheden moeilijk om een hechte band met hen te hebben. Ze hebben allemaal hun levens, iedereen is verder gegaan. Ik breng heel veel tijd thuis door in mijn eentje."