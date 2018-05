Paris Jackson loopt weg bij modeshow met dieren van Dior

Volgens The New York Times liep Jackson woedend weg toen het eerste model de catwalk opkwam. De show had een rodeo-thema, waarbij vrouwelijke ruiters stunts uithaalden op paarden.

Alhoewel ze verschillende kiekjes van haar aankomst bij de show in Parijs heeft gedeeld op social media, heeft de 20-jarige nog geen verklaring gegeven voor haar vertrek. Wel plaatste ze een foto op Instagram waarin ze met haar mond open in de regen staat, met het bijschrift: "Ben eerder weggegaan en heb toen dit gedaan."

Bronnen van New York Post laten aan de krant weten dat het inderdaad de aanwezigheid van de dieren was die Jackson in het verkeerde keelgat is geschoten.