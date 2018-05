Harry Potter-acteur Matthew Lewis getrouwd

Dat deelt de 28-jarige acteur maandag op zijn sociale media. Lewis is in de echt verbonden met zijn vriendin Angela Jones.

De twee trouwden in Italië, zo laat de acteur weten. Op zijn sociale media laat de acteur een van de trouwfoto's zien die zijn gemaakt, waarbij hij in het bijschrift verwijst naar zijn favoriete band, de Arctic Monkeys.

"Niet alleen heb ik de Arctic Monkeys gemist toen ze een show in Los Angeles gaven, maar ze traden ook op in Italië toen wij daar ook waren. Dus toen haalde mijn vrouw mij over om dan maar te trouwen", schrijft Lewis.

In december 2016 werd bekend dat de acteur verloofd was met Jones. Hij vroeg haar ten huwelijk in Parijs. Eerst ging het gerucht dat hun huwelijk zou plaatsvinden in het Amerikaanse pretpark de Universal Studios in Orlando (Florida), waar de twee elkaar hebben leren kennen. Jones werkt in het park als evenementenplanner.

Het is het eerste huwelijk voor de 28-jarige acteur. Voor Jones is het haar tweede huwelijk, zij scheidde in juli 2016.