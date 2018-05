Mogelijk schikking in seksvideo-zaak Patricia Paay

Patricia Paay, blog GeenStijl en de man die de video aanvankelijk op Twitter verspreidde stonden maandag tegenover elkaar in de Amsterdamse rechtbank.

De rechter heeft de partijen verzocht te schikken. De rechtszaak is einde middag stilgelegd zodat de partijen hierover met elkaar in gesprek kunnen.

De zaak wordt aangehouden tot 13 juni. Tot die tijd kunnen Paay, GeenStijl en de Twitteraar die de video verspreidde overleggen of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Mocht dat niet lukken, dan doet de civiele rechter van de rechtbank in Amsterdam zes weken later uitspraak.

Schade en schande

Tijdens de behandeling benadrukte de advocaat van Paay dat de impact van het verspreiden van de video, waarin te zien is dat zij plasseks heeft met een man, erg groot was.

"Paay wilde dood, dat zegt genoeg over wat het plaatsen van het filmpje met haar heeft gedaan. Schade en schande beheersen haar leven tot op heden", aldus Johan Langelaar.

De zangeres en tv-persoonlijkheid eiste aanvankelijk 4,5 ton euro schadevergoeding voor het verspreiden van een seksfilmpje via website GeenStijl. Ze heeft 250.000 euro aan immateriële schade geleden en 200.000 aan materiële schade, onder meer door misgelopen inkomsten, aldus haar advocaat.

GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link naar het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer, op aandringen van de advocaat van Paay. De video ging meteen viraal op social media.

Gemist werk

Jens van den Brink, de advocaat van GeenStijl, vindt de eis van de presentatrice niet terecht en geeft daarvoor onder meer als reden dat andere media de video al volop hadden gedeeld voordat hij zo'n anderhalf uur te bekijken was via een link die de blog had gedeeld.

De schadeclaim noemt hij daarnaast "niet onderbouwd"', schrijft AD-verslaggever Victor Schildkamp die bij de zaak aanwezig is. Hij vraagt zich af of Paay daadwerkelijk zo veel werk heeft misgelopen door de seksvideo dat zij een dermate hoge schadeclaim kan eisen.

Volgens Van den Brink heeft Paay zelf de video de wereld in geholpen, iets wat de presentatrice en haar advocaat ontkennen. Dit zou zijn gebeurd via WhatsApp aan meerdere mensen. "Nu was het onvermijdelijke gebeurd, het kwam via WhatsApp op internet en was vindbaar voor iedereen'', stelde de advocaat. "Dat was nieuws en dat meldt GeenStijl.''

Bovendien zou de zangeres en tv-persoonlijkheid zelf enkele media op de hoogte hebben gebracht van het bestaan van het filmpje.

Valse aangifte

Ook de man die de video als eerste verspreidde via Twitter, onder de naam Eendevanger, is aanwezig in de rechtbank met zijn advocaat. GeenStijl deelde de link die de Twitteraar plaatste. Volgens de advocaat van de man heeft zijn cliënt "pech gehad dat GeenStijl naar hem linkte". Het filmpje zou hebben gestaan op meerdere plekken.

De advocaat beticht Paay van valse aangifte en zegt dat zij niet is gehackt en dat zij dit wist ze toen ze aangifte deed. Net als GeenStijl beweren zij dat de presentatrice de video zelf als eerste heeft gedeeld en media heeft geattendeerd op het bestaan van het filmpje.

In een reactie op deze aantijgingen zegt Paay dat "wat zij hier moet aanhoren klinkt als een slechte film." "Dit is het ergste wat me ooit is overkomen."

Deze zomer dient nog een rechtszaak over de kwestie, waarin het OM GeenStijl vervolgt vanwege smaad aan het adres van Paay. Ook wordt er onderzocht of het OM website GeenStijl op basis van andere strafbare feiten kan vervolgen.