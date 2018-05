Nikki Bella hoopt op hereniging met ex-verloofde John Cena

Aan TMZ onthult de showworstelaar dat ze een hereniging niet uitsluit. Haar trouwjurk heeft ze voor de zekerheid in de kast laten hangen.

"Ik heb 'm bewaard, omdat ik eerlijk gezegd denk dat John en ik samen zullen eindigen", zegt Bella, die deze maand bekendmaakte dat haar relatie met Cena over is, een paar weken voordat ze in Mexico zouden gaan trouwen. "Hij is mijn beste vriend en ik hou van hem."

Toch was ze zelf degene die de bruiloft afblies. "Als het niet goed aanvoelt, als er een vorm van aarzeling is, moet je uitzoeken waar die vandaan komt. Ik wilde niet door het gangpad lopen en de geloften geven en aarzelen of spijt hebben."

Geloften

Wel houdt de 34-jarige Bella hoop dat het nog goed komt. "De dag dat ik die geloften geef, wil ik echt bij die persoon zijn tot de dood ons scheidt. Ik heb die hoop voor John en mij. Maar op dit moment heb ik eerst nog wat problemen die ik moet aanpakken."

Geruchten dat de breuk veroorzaakt zouden worden door verschillende denkwijzen over het krijgen van kinderen, kloppen volgens Bella niet. "Ik ben net in een periode van mijn leven waarin ik echt aan mezelf moet werken. Een gezonde ik, is een gezonde ons", besluit ze.

Cena en Bella begonnen te daten in 2012 en verloofden zich een jaar geleden tijdens een groot live worstelevenement.