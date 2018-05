Hugh Grant in Londen getrouwd met Zweedse vriendin

Dat meldt E News. Dat de twee nog voor het einde van de maand in het huwelijksbootje zouden stappen was al uitgelekt, omdat het koppel in ondertrouw was gegaan in het stadsdeel. Hugh Grant en Anna Eberstein zijn al zes jaar samen.

In maart van dit jaar kreeg het koppel hun derde kind. Voor de 57-jarige Grant was het zijn vijfde kind in zeven jaar. De acteur, bekend van onder meer Notting Hill en Love Actually kreeg met zijn ex Tinglan Hong twee kinderen.