Sylvia Geersen vraagt hulp aan John van den Heuvel tegen stalker

Geersen was getrouwd met Rogelio Castro Martinez. Vorig jaar maakte ze bekend dat haar huwelijk na een jaar en een paar maanden was gestrand. Volgens het topmodel zijn er te veel verschillen tussen haar en Martinez, die in Mexico woont.

Nu blijkt dat hij haar lastigvalt via onder meer sociale media en heeft Geersen er nog een stalker bij gekregen. Dat is een man die ook nauwe contacten onderhoudt met haar ex-man. "Ik krijg nu screenshots van gesprekken tussen die twee. Ik wil John van den Heuvel inschakelen om hiervan af te komen, want ik kan het niet alleen", zegt Geersen.

John van den Heuvel is bereid naar de zaak te kijken. "De dader woont in Mexico, dus aangifte doen in Nederland heeft geen zin. Deze man is behoorlijk in de war. Mogelijk kunnen we zijn omgeving inschakelen die hem kan helpen", reageerde Van den Heuvel in de uitzending van RTL Boulevard.

Relatie

Eerder vertelde Geersen dat haar ex haar mishandelde. Op sociale media houdt hij zelfs de schijn op dat de twee nog steeds samen zijn. "Het ene moment krijg ik mailtjes hoe precious ik ben, dan weer dreigt hij in een filmpje mijn vriend te vermoorden. Wat ik vooral creepy vind aan de filmpjes, is de rustige manier waarop hij dat zegt, terwijl hij met een mes loopt. Het lijkt wel een horrorfilm", zei ze in Grazia.