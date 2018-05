Socialemediaoverzicht: Epke is arts en Frank toont zijn wasbordje

Ferry Doedens, Everon Jackson Hooi en Dilan Yurkadul houden een kleine GTST-reünie op een terras in Amsterdam. De acteurs nemen een welverdiende pauze in hun werk voor de soap, die in juli met zomerstop gaat.

Dokter Epke

Turner Epke Zonderland mag zich vanaf donderdag officieel arts noemen. De turner uit Lemmer heeft donderdagavond na twaalf jaar studeren in Groningen zijn diploma Geneeskunde gekregen.

Jubileum Marco en Leontine Borsato

Twintig jaar geleden stapten Marco en Leontine Borsato in het huwelijksbootje. Getuige de foto's en begeleidende teksten is de zanger nog altijd dolgelukkig met zijn vrouw.

Gin-tonic infuus voor Domien

NPO 3FM-dj Domien Verschuuren viert vakantie in Egypte met zijn verloofde Caroline. Echt uitrusten zit er voor de dj helaas niet in: Verschuuren is geveld door een infectie. Toch kan hij er nog wel grappen over maken: of de dokter een gin-tonic infuus voor hem heeft?

Sonja bakt met nieuwe vlam

Dieetgoeroe Sonja Bakker bracht de dag door op het strand met haar nieuwe vriend Barry. De twee hebben onder meer gesport, wat volgens Bakker "wonderen doet".

Franks wasbordje

Wie de afgelopen tijd ook veel tijd had om te sporten is Frank de Boer. Hij toont drie foto's van zichzelf in zwembroek, waarbij naar eigen zeggen weinig is veranderd aan zijn lichaam. Toch zijn de resultaten van zijn haartransplantatie duidelijk zichtbaar.