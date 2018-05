Barry Atsma zou nooit naar buitenland verhuizen voor carrière

"Nederland is een fantastisch land. Er zijn weinig plekken waar je zo fijn je kinderen kunt grootbrengen als in Nederland", zegt de 45-jarige acteur in gesprek met het AD.

Volgens Atsma realiseert niet iedereen zich dat ze "trots" mogen zijn op het land. "Kijk naar Amerika nu. Ik zou daar in dit politieke klimaat niet graag willen wonen. En iemand zoals mijn broer, die het syndroom van Down heeft, kan hier zo goed verzorgd worden. Daar zijn alle kansen voor."

Hoewel hij het "te gek" vindt wat bijvoorbeeld zijn collega Michiel Huisman doet in de VS, is dat voor Atsma dan ook niet weggelegd. "Een onwijze stap die hij ooit heeft gemaakt. Maar ik ben 45. Ik zit in een heel andere fase dan hij, ben happy as it goes. Daarnaast heb ik een gezin hier, ik kan niet zomaar weg."