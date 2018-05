Voormalig topvoetballer Ronaldinho gaat trouwen met twee vrouwen

In augustus zal de 38-jarige Braziliaan trouwen met zowel Priscilla Coelho en Beatriz Souza. De drie wonen al enige tijd samen en zullen vanaf dat moment ook in de echt verbonden zijn, schrijft de Spaanse sportsite AS.

Het huwelijk zal worden gesloten in het bijzijn van wat familie en vrienden op het landgoed van Ronaldinho in Rio de Janeiro. Het zal echter geen officiële ceremonie betreffen, aangezien bigamie (een huwelijk tussen drie personen, red.) verboden is in Brazilië. Er staat een gevangenisstraf op die kan oplopen tot zes maanden.

Volgens de Braziliaanse journalist Leo Dias, die door de voormalig aanvaller van FC Barcelona is gevraagd om het trio in de echt te verbinden, is de zus van Ronaldinho het niet eens met het voorgenomen huwelijk en zal ze daarom niet aanwezig zijn.

Ronaldinho, die officieel Ronaldo de Assís Moreira heet, begon eerst een relatie met Coelho, waarna hij in 2016 Souza ontmoette. De twee vrouwen hadden geen problemen met elkaar en sindsdien hebben zij een driehoeksverhouding.