Zoon verdedigt van seksueel misbruik beschuldigde Woody Allen

"Ik ben gesteld op mijn privacy en ben niet geïnteresseerd in aandacht", schrijft Moses Farrow. Hij geeft aan toch te willen reageren op de beschuldigingen van zijn zus, omdat vader Allen "nog altijd veroordeeld wordt".

De nu 32-jarige Dylan Farrow zegt op zevenjarige leeftijd op een middag door haar vader te zijn misbruikt. De zaak kwam in de jaren negentig voor de rechter. Allen heeft het misbruik altijd ontkend. De filmregisseur werd vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was.

Vorig jaar schreef Dylan Farrow een open brief aan Hollywood met de vraag waarom haar vader niet in het #metoo-schandaal werd meegenomen. Meerdere filmsterren gaven daarna aan spijt te hebben ooit met hem te hebben samengewerkt.

Duivel

Moses Farrow beschrijft in zijn blog de middag waarop zijn zus zegt door Allen te zijn misbruikt. Dat was een paar maanden nadat Mia Farrow erachter was gekomen dat Allen een relatie had met haar dochter Soon-Yi, die ze had geadopteerd met haar ex-man André Previn.

"Al maanden had ze in ons hoofd geprent dat Woody kwaadaardig, een monster en de duivel was en dat Soon-Yi voor ons dood was", schrijft Moses Farrow over zijn moeder. Mia Farrow had haar kinderen gevraagd Allen die dag scherp in de gaten te houden. "Ik nam Mia's waarschuwing zeer serieus." Hij zegt dat Allen die dag een paar keer de huiskamer heeft verlaten "maar nooit met Dylan".

Daarnaast beschrijft Farrow situaties waarin zijn moeder haar kinderen hardhandig behandelde en doet hij een boekje open over de familie van Farrow. Zo haalt hij haar broer erbij die in de gevangenis zit voor kindermisbruik.