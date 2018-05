Ariana Grande noemt relatie met ex Mac Miller 'giftig'

De 24-jarige zangeres reageerde direct op een Twitter-gebruiker die het zonde vond dat de twee uit elkaar waren, net nadat Miller "een heel album" over haar had geschreven.

Grande was vooral verbolgen over de beschuldiging dat de arrestatie van de 26-jarige rapper vorige week aan haar te danken was. Miller belandde in een auto-ongeluk toen hij dronken achter het stuur zat. In eerste instantie liep de Amerikaanse artiest weg van het ongeluk, maar later werd hij opgepakt.

"Hoe absurd dat je vrouwen met zelfrespect en eigenwaarde minimaliseert door te zeggen dat iemand in een giftige relatie moet blijven, omdat hij een album over haar heeft geschreven", schrijft de Amerikaanse zangeres.

"Ik ben geen oppas en ook geen moeder. Geen enkele vrouw zou het gevoel moeten krijgen dat te moeten zijn", gaat Grande haar verhaal verder. "Ik heb voor hem gezorgd en geprobeerd hem te steunen bij het stoppen met drinken."

Gebeden

Ze schrijft jarenlang te hebben gebeden dat het beter met hem zou gaan. Bovendien zou alleen het nummer Cinderella over haar gaan.

Grande schrijft dat ze niet verantwoordelijk gehouden wil worden voor een man "die zijn leven niet op orde krijgt". "Natuurlijk deelde ik niet hoe moeilijk of eng het was toen het gebeurde, maar dat was het wel."

Een paar weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Grande en Miller hun relatie na twee jaar hadden beëindigd. De twee zouden te drukke werkschema's hebben.

Aanslag

Grande brengt deze zomer haar nieuwe album Sweetener uit. Het is haar eerste nieuwe plaat sinds de aanslag tijdens het concert van de Amerikaanse in de Britse stad Manchester op 22 mei 2017, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

Miller heeft vier studioalbums en een livealbum op zijn naam staan.