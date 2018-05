Fajah Lourens is bereid te praten over open relatie

"Ik wil wel graag samenblijven met mijn vriend en als hij over twintig jaar of tien jaar eens vraagt: zullen we dat (een open relatie, red.) doen? Dan vind ik dat je dat bespreekbaar moet maken", zegt Lourens tegen Ruud de Wild in zijn podcast 30 minuten rauw. In de podcast interviewt de dj wekelijks een "bijzondere" Nederlander.

"Dat is toch niet leuk", reageert De Wild op het idee van een open relatie. Lourens: "Ik ben zelf niet zo heel jaloers, ik deel mijn vriend ook wel eens met iemand anders. Ik ben gewoon een free spirit." Op de vraag met wie ze haar vriend deelt, antwoordt ze: "Met andere vrouwen". Daar gaan zowel Lourens als de interviewer niet meer op in.

De 36-jarige Lourens heeft een relatie met Igor,die ze leerde kennen toen de timmerman aan haar huis in Purmerland werkte. Ze heeft uit eerdere relaties een dochter en een zoon.

Lourens werd bekend door haar rol in Goede tijden, slechte tijden. In 2012 deed ze mee aan Expeditie Robinson. Twee jaar geleden verscheen haar eerste afval-boek, My killer body.