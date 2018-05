Zanger Jacques Herb in december getroffen door herseninfarct

"Ik werd opeens heel erg draaierig en gelukkig ving mijn vrouw Diny, die altijd achter het podium staat, mij op", vertelt Herb naar aanleiding van berichtgeving in Weekend.

"Daarna moest ik meerdere keren overgeven en zijn we naar het ziekenhuis gegaan." Daar werd een klein bloedpropje gevonden. "Gelukkig was het niet zo ernstig. Na drie dagen en twee nachten mochten we weer naar huis."

Inmiddels is Herb weer helemaal hersteld, al moet hij nog wel medicijnen slikken. "Het gaat weer goed en ik voel mij weer de oude, mede ook dankzij de steun van mijn vrouw."

De zanger heeft ook al zijn eerste optredens achter de rug en kijkt alvast vooruit. "Over drie jaar word ik 75, ben ik 25 jaar getrouwd en zit ik vijftig jaar in het vak. Dat gaan we vieren."