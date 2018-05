André Hazes wil ouderlijk huis niet kopen vanwege herinneringen

"Niemand weet wat we daar allemaal hebben meegemaakt", vertelt Hazes woensdag aan Privé. "Het is niet nodig om dat allemaal te vertellen, maar het is heel wat."

De zanger is een aantal jaren geleden een keer bij zijn ouderlijk huis gaan kijken. "Gewoon omdat ik nieuwsgierig was hoe het eruitzag. Alles was nog hetzelfde, alleen de keuken was anders. Ik wist niet wat ik meemaakte. Toen ik daar binnenkwam, heb ik de hele boel ondergekotst. Puur van emotie. Ik werd er helemaal gek en ben er uit gerend met de woorden er nooit meer te willen komen."

"Het zit best diep bij mij. Het is niet de fijnste periode uit mijn leven geweest. Natuurlijk is dat best heftig, maar mooier kan ik het niet maken. Ik zal dat huis dan ook nooit kopen. Hoe graag ik ook in de toekomst misschien weer in Vinkeveen wil gaan wonen."