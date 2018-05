Snoop Dogg verving nepwiet Matthew McConaughey stiekem door echte wiet

De rapper verving nepmarijuana door echte wiet zonder dat McConaughey dat wist, vertelde de acteur in de talkshow van Jimmy Kimmel.

McConaughey speelt in de film de rol van bandiet Moondog. "We hadden heel veel lol", aldus de 48-jarige acteur. In een scène gaat hij met een writer's block naar Snoop Dogg, die hem vervolgens magische wiet aanbiedt.

"In de film gebruiken we daarvoor gemalen oregano. Toen we de scène van zes minuten draaiden, onthulde hij dat het geen nepwiet was, maar 'Snoop-wiet'. In de negen uren daarna heb ik hem geen woord Engels meer horen spreken."

Andere rollen in The Beach Bum worden vertolkt door Isla Fisher, Zac Efron, Martin Lawrence en Jonah Hill. De film verschijnt later dit jaar in de Amerikaanse bioscopen.