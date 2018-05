Memphis Depay trekt zich niets meer aan van persoonlijke kritiek

"Ik ben gelukkig met wie ik ben", zegt de 24-jarige voetballer van Olympique Lyon en het Nederlands elftal in een interview in VI.

Tijdens het WK in Brazilië van 2014 werd de aanvaller naar eigen zeggen nog de hemel in geprezen. "Alles was mooi en prachtig. Een jaar later misten we kwalificatie voor het EK en deugde er niks meer aan mij. Alsof ik in mijn eentje verantwoordelijk was."

"Ik werd aangepakt op mijn hoed, op m'n Rolls Royce, op alles eigenlijk. Ik stond model voor de slechte prestaties. In beide gevallen kun je het beter langs je heen laten gaan. Dat heb ik moeten leren. En volgens mij is dat gelukt. Ik voel rust."

'Genoeg trash'

Soms sturen vrienden toch een bepaald opiniërend bericht door, maar daar zit de international niet echt op de wachten. "Ik heb genoeg trash gegeten. Dat is een les die ik nu heb geleerd, op 24-jarige leeftijd."

Memphis put sinds kort veel kracht uit het christelijke geloof, waardoor hij ook positiever naar zichzelf is gaan kijken. "Ik ben gelukkig met wie ik ben. Ik ben een wild boy met rust in zijn hoofd. En dat voelt goed."