Kevin Federline eist drie keer meer alimentatie van Britney Spears

"We hebben Britney Spears en haar advocaten de tijd gegeven om met een redelijk voorstel te komen. De voorwaarden die zij stellen zijn echter onacceptabel", aldus een advocaat van Federline tegen tijdschrift Us Weekly. "We staan nog steeds open voor een schikking."

Spears maakt volgens de huidige afspraken maandelijks 20.000 dollar (17.000 euro) over aan Federline, die de voogdij heeft over Preston (12) en Jayden (11). Dat bedrag moet volgens de advocaat drie keer zo hoog zijn.

Federline werkt als dj en verdient daar volgens de documenten die hij dinsdag indiende ongeveer 2.500 euro (drieduizend dollar) per maand mee.

Hij beweert dat Spears tot nu toe heeft geweigerd haar inkomen met hem te delen. Volgens verschillende mediaberichten verdient de zangeres rond de 29 miljoen euro (34 miljoen dollar) per jaar. Federline schrijft in zijn rechtbankverzoek dat het verschil in inkomen tussen de exen ervoor zorgt dat hun zoons in twee totaal verschillende werelden leven.