Jochem van Gelder kreeg geen handtekening van Beatrix

"Het Jostiband Orkest gaf in de Grote Kerk in Den Haag een eenmalig concert voor de vorstin en ik mocht de boel aan elkaar praten. Na afloop mochten de Jostiband en ik nog even langs de koningin lopen voor een korte ontmoeting", vertelt Van Gelder in Veronica Magazine.

De presentator vond Beatrix aanvankelijk intimiderend, maar voelde op een gegeven moment een "goede klik" met haar. "En tja, toen ging het mis. 'Mag ik u nog iets vragen?', zei ik. 'Het is misschien raar, maar zou ik een handtekening mogen voor mijn kinderen?' Helaas bleek dit voor Bea één afslag te ver."

"Haar gezicht verstrakte. Ze keek me aan met een vernietigende blik en het gesprek was meteen afgelopen. De persoon die de ontmoetingen begeleidde, duwde me door en ik werd afgevoerd."

Toch zou Van Gelder het zo weer doen. "Tegenwoordig poseren Willem-Alexander en Máxima volop voor selfies met die kids wanneer ze ergens in het land zijn."