Pussycat Dolls klaagt Britse krant Daily Mail aan om prostitutieverhaal

In de aanklacht staat dat er sprake was van kwaadwillige en bewust roekeloze verslaggeving van Daily Mail.

"De krant had moeten weten dat de vrouw zich voordeed als een voormalig bandlid, maar dat ze dat niet was en dat haar beweringen slechts een poging waren om aandacht te krijgen", staat in de aanklacht. "Jones was achtergrondzangeres bij twee nummers, ze was geen onderdeel van de band."

In het verhaal, dat in oktober vorig jaar verscheen, beweerde Jones dat Antin de leden van de Pussycat Dolls verslaafd had gemaakt aan drugs en ze de zangeressen dagelijks kleineerde. Dat zou ze hebben gedaan om hen aan het werk te kunnen zetten als prostituee.

Onderzoek

Volgens de aanklacht had Daily Mail met wat onderzoek kunnen achterhalen dat de bron onbetrouwbaar en het verhaal uit de lucht gegrepen was, maar koos de krant ervoor het verhaal zonder het te checken toch te publiceren.

Jones begon in oktober te twitteren dat zij als lid van de Pussycat Dolls werd gedrogeerd en deel uitmaakte van een prostitutienetwerk. De Britse krant was niet het enige nieuwsmedium dat het verhaal oppikte. Onder meer Fox News, CBS News en New York Post plaatsten het ook.