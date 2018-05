Officiële trouwfoto's Harry en Meghan gepubliceerd

Het stel, dat afgelopen zaterdag trouwde en nu officieel als hertog en hertogin van Sussex door het leven gaat, werd vastgelegd door de Engelse fotograaf Alexi Lubomirski.

De foto's zijn onder andere gemaakt in de Green Drawing Room in Windsor Castle. Op een foto is de hele familie, inclusief de koningin en haar echtgenoot, prins Charles en broer William met zijn gezin te zien.

Op de tweede foto staan Harry en Meghan omringd door alle bruidsmeisjes en bruidsjonkers. De derde foto is de enige die in zwart-wit is afgedrukt. Op dit portret zijn alleen Harry en Meghan te zien.

Bruiloft

Bij de bruiloft waren ruim zeshonderd aanwezigen. Daarnaast stonden tienduizenden fans van het koningshuis langs route waar het paar langskwam.

Op de dag zelf werd bekendgemaakt dat de bruidsjurk die Meghan droeg is ontworpen door de Britse modeontwerpster Clare Waight Keller van modehuis Givenchy. De avondjurk die Meghan naar de receptie in Frogmore House droeg was een ontwerp van Stella McCartney.