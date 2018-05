Rico Verhoeven gaat niet meer naar de Efteling

"Naar de Efteling gaan we niet meer, de laatste keer stond ik daar de hele dag op de foto te gaan", zegt Verhoeven in een interview in Viva.

"Dat vind ik superleuk hoor, ik ben eigenlijk net zo enthousiast als de fans. Alleen ben ik dan met mijn gezin weg. Voor de kindjes is dat soms wel lastig, zij moeten papa ineens delen met de rest van de wereld."

Als iemand met hem op de foto wil, zegt Verhoeven eigenlijk nooit nee. "Tenzij ik aan het eten ben; ik ga het niet koud laten worden omdat jij met mij op de foto wilt, sorry."

Vrouwen

De 29-jarige kickbokser en regerend wereldkampioen in de zwaargewichtklasse van Glory heeft ook gemerkt dat hij meer aandacht van vrouwen krijgt, maar daar prikt hij eenvoudig doorheen.

"Want waarom willen al die mensen met je zijn? Omdat ze je leuk vinden, omdat ze je knap vinden, omdat je veel geld hebt, omdat je beroemd bent. Het is niet echt. Bij mijn vrouw weet ik: ze was al met mij voordat ik bekend was."