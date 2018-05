Fockeline Ouwerkerk wordt moeder

Dat maakt Ouwerkerk maandag op Instagram bekend.

In het bericht spreekt ze eerst een dankwoord uit, omdat veel mensen hadden opgemerkt dat ze "voller" was geworden en dat het haar goed stond.

"Dat was een enorme oppepper op dagen dat ik groen van de misselijkheid door het huis en over straat liep... Maar ik had een klein/groot geheim dat ik met me meedroeg en waar we niet meer omheen kunnen. (...) Er groeit namelijk een piemeltje in mijn buik!"

Ouwerkerk, op dit moment onder andere te zien in de televisieserie Nieuwe buren en in de film Bankier van het verzet, vermeldt verder dat ze bijna niet kan wachten tot het kindje er is.