Suits-acteur Rick Hoffman verdedigt 'rare gezicht' tijdens koninklijk huwelijk

Op Twitter was het 'gekke' gezicht van de 47-jarige acteur, die samen met Markle in de serie Suits speelde, een veelbesproken onderwerp.

Op Instagram verklaart Hoffman dat de slechte adem van een van zijn buren de reden was dat hij zo keek. "Om te reageren op de berichten over het rare gezicht dat ik trok. Beeld je eens in dat je naast iemand zit - ik weet niet wie het was - die een slechte adem heeft. Vandaar het gezicht, dat nu kennelijk over het hele internet te zien is", vertelt de acteur.