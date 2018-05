Meghan Markle verwisselt bruidsjurk voor avondjurk van Stella McCartney

De avondjurk, een sierlijk zijden kledingstuk in een leliewitte kleur, wordt door Markle gedragen naar de besloten receptie in Frogmore House. De jurk heeft een hoge hals. Het haar van Markle is nog steeds opgestoken.

Modeontwerpster Stella McCartney, dochter van Sir Paul McCartney, werd in 2013 geridderd voor haar verdiensten voor de Britse modeindustrie. Er gingen geruchten dat zij de trouwjurk van Markle zou ontwerpen.

Pas zaterdag werd bekendgemaakt dat Waight Keller van het modehuis Givenchy de trouwjurk van Markle had gecreëerd. De sluier was versierd met bloemen die voorkomen in de flora van de 53 landen waaruit de Commonwealth bestaat. Dit was naar verluidt een wens van de Amerikaanse actrice.

Markle droeg hierbij een diamanten tiara, die ooit van koningin Mary was. De diadeem werd gemaakt in 1932 en de speld van het sieraad is afkomstig uit 1893.