Afwezige vader Meghan Markle vond ceremonie 'emotioneel' om te zien

Markle laat aan TMZ weten dat hij met veel plezier naar de ceremonie gekeken heeft via de televisie, maar dat het ook emotioneel voor hem was.

Ook zegt hij dat zijn dochter er "prachtig en gelukkig uitziet" en dat hij graag bij het huwelijk aanwezig had willen zijn. "Ik geef ze al mijn liefde en hoop dat ze heel gelukkig worden samen", aldus Markle.

Meghan Markle trad zaterdagmiddag in het huwelijk met de Britse prins Harry. Haar vader was afwezig tijdens de bruiloft vanwege gezondheidsproblemen.

Thomas Markle werd vorige week getroffen door een hartaanval en had afgelopen maandag weer last van pijn op zijn borst. Dinsdag bleek na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis dat de hartaanval "significante schade" heeft aangericht en dat hij onder het mes moet.

Foto's

Eerder twijfelde de vader van de bruid al om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen en het huwelijk bij te wonen. Maandag werd duidelijk dat hij betaald kreeg voor foto's waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt.

Achteraf schaamde Markle zich voor die actie en besloot hij daarom niet naar Windsor af te reizen voor de bruiloft van zijn dochter.

Bruiloft

Meghan Markle en prins Harry trouwden op Windsor Castle. De twee gaven elkaar het jawoord ten overstaan van de aartsbisschop en ruim zeshonderd aanwezigen.

Het kersverse echtpaar mag zich hertog en hertogin van Sussex noemen. Harry krijgt daarnaast de titels graaf van Dumbarton en baron Kilkeel.