Prins Harry en Meghan Markle getrouwd in Windsor

In het kort: Prins Harry en Meghan Markle spreken jawoord uit

Tienduizenden mensen langs route rijtoer, zeshonderd mensen wonen ceremonie bij

Markle liep grootste stuk alleen naar altaar na afwezigheid vader

Koninklijk paar geeft om 20.00 uur besloten feest

De aartsbisschop verklaarde Harry en Meghan tot man en vrouw nadat de twee hun huwelijksgeloften hadden uitgesproken en de ringen waren uitgedeeld.

Harry en Meghan gaven elkaar het jawoord ten overstaan van de aartsbisschop en ruim zeshonderd aanwezigen. Het kersverse echtpaar mag zich hertog en hertogin van Sussex noemen. Harry krijgt daarnaast de titels graaf van Dumbarton en baron Kilkeel.

De titel van hertog van Sussex werd in 1843 voor het laatst gedragen. In dat jaar overleed prins Augustus, die tot nu toe de enige was die hertog van Sussex was. Hij kreeg geen kinderen op wie hij de titel kon overdragen.

Meghan wordt de eerste hertogin van Sussex. Prins Augustus trouwde weliswaar twee keer, maar die huwelijken waren niet goedgekeurd door zijn vader George III.

Bruidsjurk

De bruidsjurk die Meghan droeg is ontworpen door de Britse modeontwerpster Clare Waight Keller van modehuis Givenchy. Waight Keller, die sinds kort aan het hoofd staat van het Franse modehuis Givenchy, staat bekend om haar vrouwelijke en romantische stijl.

De sluier die Meghan droeg was versierd met bloemen die voorkomen in de 53 landen waar de Commonwealth uit bestaat. Dat was een wens van de Amerikaanse actrice, bekend uit de serie Suits.

De sluier werd op zijn plaats gehouden door een diamanten tiara, die ooit werd gedragen door koningin Mary. De diadeem werd vervaardigd in 1932 en de speld van het sieraad is afkomstig uit 1893.

Beroemdheden

Bij de plechtigheid waren veel beroemdheden aanwezig. Onder anderen James Blunt, Idris Elba, Oprah Winfrey, Serena Williams, Marcus Mumford, Elton John en Joss Stone zaten in de kapel. Ook George en Amal Clooney, David en Victoria Beckham en James Corden waren uitgenodigd.

Voorafgaand aan de plechtigheden liep het stadje Windsor vol met mensen die een glimp hoopten op te vangen van het stel. Uren voor de koets met het bruidspaar langsreed stond het publiek in de straten bij het kasteel al rijendik.

Rijtoer

Nadat Harry en Meghan de kerk hadden verlaten maakten ze een rijtoer van 2 kilometer in een koets door Windsor. Die duurde ongeveer 25 minuten.

Daarna gaven ze een receptie in St. George's Hall op Windsor Castle. Na de receptie verlieten ze Windsor Castle om naar een besloten receptie in Frogmore House te gaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!