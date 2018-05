Windsor maakt zich op voor huwelijk prins Harry en Meghan Markle

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Uren voor de koets met het bruidspaar langsrijdt staat het publiek in de straten bij het kasteel op vele plekken al rijendik. De verwachting is dat ongeveer 100.000 mensen naar het plaatsje afreizen voor het huwelijk.

Velen brachten de laatste nacht op de stoep door om alvast een plekje langs de route te claimen, of pakten de nachttrein of -bus om er maar zo vroeg mogelijk te zijn. Na een koude nacht kan het publiek zich inmiddels opwarmen aan de zon; het is stralend weer en dat blijft het naar verwachting ook.

Prins Harry is inmiddels samen met zijn broer William, eveneens getuige, aangekomen in de kapel. Markle (36) is nog onderweg zal samen met haar moeder arriveren, met wie ze de nacht voor het huwelijk in Cliveden House Hotel sliep.

Vader

Markle zou in eerste instantie door haar vader naar het altaar worden begeleid, maar Thomas Markle moest wegens gezondheidsproblemen verstek laten gaan. Prins Charles loopt daarom met zijn schoondochter mee.

Na de plechtigheid maakt het paar nog een rijtoer in een koets door Windsor. Op die manier willen Harry en Meghan zo veel mogelijk mensen betrekken bij hun huwelijk. Zaterdagochtend werd bekend dat het koppel na hun huwelijk hertog en hertogin van Sussex worden genoemd. Harry krijgt bovendien de titels graaf van Dumbarton en baron Kilkeel.

De verloving van Harry en Meghan werd in november bekendgemaakt, nadat een jaar eerder officieel bevestigd was dat de twee een relatie hadden. Markle werd vooral bekend dankzij haar rol in de serie Suits.