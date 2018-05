Collega-acteurs Meghan Markle vereerd met uitnodiging voor huwelijk

"Ik wens haar het allerbeste - dat doen we allemaal - dit is een geweldige nieuwe stap in haar leven", zei Rafferty, die Donna Paulsen speelt in Suits, in The Today Show. "Dus het is heel bijzonder om daar getuige van te mogen zijn."

Rick Hoffman, Louis Litt in Suits, was vol ongeloof toen hij voor het eerst hoorde van de relatie. "Ik hoorde het van haar (Meghan) op de set in een trailer. 'Je maakt een grapje', zei ik. Ik kon het niet geloven. Toen zei ik: 'je vriend is een prins! Doe rustig aan, wees voorzichtig, laat je niet kwetsen door hem."

De acteurs maakten kennis met prins Harry toen deze de set in Toronto bezocht in september 2017. Hij was toen in de Canadese stad voor de Invictus Games. "Natuurlijk moest ze hun relatie lang geheim houden", aldus Torres (Jessica Pearson in Suits). "Maar je merkte hoe verliefd ze was."

Promotietournee

Ook mede-acteurs Patrick J. Adams (Mike Ross in Suits) en Gabriel Macht, die Harvey Specter speelt in de serie over een advocatenkantoor in New York, wonen de bruiloft bij. Adams was al in Engeland voor een promotietournee en Macht en zijn vrouw Jacinda Barrett deelden een foto van zichzelf in Hyde Park Londen eerder deze week.

De acteurs gaan na de bruiloft ook naar de lunchreceptie, die wordt aangeboden door koningin Elizabeth. Het huwelijksfeest 's avonds gaat aan hun neus voorbij. Daarvoor zijn slechts tweehonderd vrienden en familieleden uitgenodigd.