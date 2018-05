Prins Harry en Meghan Markle trouwen: het huwelijk van uur tot uur

Onderweg naar Windsor Castle

Markle wordt door haar moeder Doria, die de afgelopen dagen met haar dochter doorbracht op Kensington Palace, vergezeld in de auto onderweg naar Windsor Castle. De twee sliepen de nacht voor het huwelijk samen in het Cliveden House Hotel, terwijl Harry met zijn broer William in het luxe hotel Coworth Park sliep.

10.30 uur - 12.00 uur: Meeste gasten arriveren

De meeste bruiloftsgasten komen aan tussen 10.30 en 12.00 uur. Leden van de Britse koninklijke familie arriveren later; vanaf 12.20 uur. Zij gaan St. George's Chapel binnen via de Galilee Porch en komen te voet aan of met de auto. Prins Harry en zijn broer William worden rond 12.45 uur verwacht.

12.55-12.59 uur: Koningin Elizabeth arriveert

Volgens protocol arriveert koningin Elizabeth als laatste van de koninklijke familie. Rond deze tijd komt ook Meghan Markle aan.

13.00 uur: Huwelijksceremonie in Windsor Castle

Het paar geeft elkaar om 12.00 uur plaatselijke tijd, dus 13.00 uur Nederlandse tijd, het jawoord in St. George's Chapel (waar Harry ook werd gedoopt) bij Windsor Castle. De plechtigheid wordt vanaf 12.15 uur Nederlandse tijd live uitgezonden door de NOS.

Markle zou door haar vader naar het altaar worden begeleid, maar na een incident met geënsceneerde foto's en een hartoperatie besloot hij niet naar het huwelijk te komen.

Bij de ceremonie zijn meer dan 250 leden van de Britse strijdkrachten aanwezig. Ook de straten rondom Windsor Castle zullen vol staan met militairen. Prins Harry heeft een bijzondere band met het leger: hij trad in 2006 in dienst van de Blues and Royals, en diende onder meer als Apache-gezagvoerder in Afghanistan.

De dienst duurt naar verwachting een uur.

14.00 uur: Rijtoer

Na de plechtigheid maakt het paar een rijtoer in een koets door Windsor. Op die manier willen Harry en Meghan zo veel mogelijk mensen betrekken bij hun huwelijk.

De rijtoer duurt ongeveer 25 minuten.

15.00 uur: Receptie

De twee geven vervolgens een receptie in St. George's Hall op Windsor Castle.

20.00 uur: Besloten feest

Het paar verlaat Windsor Castle voor het avondprogramma. Prins Charles geeft 's avonds rond 20.00 uur een besloten receptie in Frogmore House.

Bruidsmeisjes en getuigen

Meghan Markle heeft geen bruidsmeisje omdat ze niet kon kiezen uit haar hechte groepje vriendinnen, zei Kensington Palace. Al haar vriendinnen zijn aanwezig bij de bruiloft, maar hebben geen officiële rol. Harry heeft zijn broer William, bij wie hij zelf ook getuige was, als getuige gevraagd.

Gastenlijst

De gastenlijst voor het huwelijk telt zo'n zeshonderd namen. Politieke kopstukken, zoals premier Theresa May, oppositieleider Jeremy Corby en de Amerikaanse president Donald Trump, staan daar niet tussen. Volgens bronnen zijn alleen directe familieleden en goede vrienden uitgenodigd vanwege de grootte van de kapel en omdat Harry niet in de directe lijn van troonopvolging zit.

Huwelijksreis

Het stel gaat niet meteen op huwelijksreis, omdat een week na de bruiloft al de eerste officiële gelegenheid gepland staat waar de twee hun opwachting moeten maken. Afgelopen week werd duidelijk welk evenement dat is: het tuinfeest ter ere van de zeventigste verjaardag van prins Charles. Daarna gaan ze op huwelijksreis.