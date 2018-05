Rossana Kluivert (45) heeft borstkanker

De 45-jarige vrouw van oud-voetballer Patrick Kluivert kreeg in 2013 al de diagnose lymfeklierkanker. Daarvan wist ze te herstellen, maar het type kanker dat ze had, is niet te genezen.

"Misschien komt de kanker terug, maar daar denk ik liever niet aan", zei de styliste in een interview met het AD in 2015. Ze zet zich met haar man in voor de stichting Lymph & Co.

Eerder deze maand maakte zender TLC nog bekend een reallifeserie met Kluivert te gaan maken. In Kluivert Dog Rescue Center gaat ze straathonden op Curaçao redden. Dat programma gaat in principe door, zegt Wilkes tegen RTL Boulevard. "De serie die ze aan het maken zijn gaat gewoon door, maar het ligt aan haar gezondheid."