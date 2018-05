Rapper Meek Mill als spreker naar Witte Huis

"Toen ik werd vrijgelaten uit de gevangenis beloofde ik mijn platformen te gebruiken om de stemlozen een stem te geven", schreef de 31-jarige Mill op Twitter. "Ik voel me vereerd dat ik de kans krijg om dat in het Witte Huis te doen."

De rapper wil zijn verhaal delen en in gesprek gaan over het hervormen van het strafrecht. "Zodat we ons kunnen verenigen om een defect systeem te repareren." Of Mill tijdens zijn bezoek ook president Donald Trump ontmoet, is onduidelijk.

Meek Mill, die eigenlijk Robert Rihmeek Williams heet, kwam in 2008 voor het eerst in aanraking met de politie, vanwege het dealen van drugs en illegaal wapenbezit. Daarvoor kreeg hij een celstraf, maar hij werd eind 2009 vervroegd vrijgelaten.

Schandaal

Afgelopen jaar werd hij opgepakt voor een vechtpartij en later voor roekeloos rijden. Het leverde hem een gevangenisstraf van twee tot vier jaar op. Hij werd vervroegd vrijgelaten vanwege een schandaal bij de politie, waarbij dubieus handelen door meerdere agenten aan het licht is gekomen.

Onlangs maakte Mill bekend samen met Amazon en JAY-Z's Roc Nation te werken aan een documentaireserie over het Amerikaanse strafrechtsysteem. Daarin komt het pad naar de roem aan bod en staat Mills jarenlange strijd met rechters centraal. Verder komen ook de hoge straffen in Amerika voor mensen met een donkere huidskleur aan bod.