Roddeloverzicht: 'Niks aan de hand' bij Wes en Yo en Manuel verhult affaire

In de showbizz lijkt het haast niet mogelijk om een relatie staande te houden. Een enorme bruiloft met vuurwerk, tien bruidsmeisjes en een jurk van duizenden euro's is geen garantie dat het huwelijk echt tot de dood is en een kind, of twee, geen garantie dat de ouders bij elkaar blijven.

De roem, de aandacht, het geld: allemaal dingen die het moeilijk maken om een koppel te blijven vormen en samen door te gaan. Dan is de reden een affaire, dan is de reden de drukke schema's en dan is het weer een kwestie van communicatieproblemen. Als je beroemd bent, weet je bijna zeker dat je relatie strandt.

Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau zijn inmiddels bijna acht jaar getrouwd en hebben samen een zoon; Xess Xava. Ook in hun geval zou dat geen garantie zijn voor een gelukkig huwelijk, want als we bronnen mogen geloven, hebben de twee amper nog contact met elkaar.

Vorige week bleek al dat de twee "van elkaar vervreemd" raken en elkaar nog amper zien. Wesley zit in Qatar en Yolanthe op iedere andere plek in de wereld, als het maar niet bij haar echtgenoot is. Miami, Mexico, Londen en Amsterdam: samen met Xess Xava ziet Yo de hele wereld.

Niks van waar, zo verzekert Wesley ons deze week. "We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika. We hebben elke dag contact via Facetime", aldus de voetballer van Al-Gharafa.

Privé zag echter meer reden voor paniek: Yolanthe draagt inmiddels niet meer de naam Sneijder op sociale media. Een directe hint dat haar huwelijk op de klippen is gelopen of had Yo gewoon behoefte aan wat verandering? "Haar naam heeft ze een tijd geleden al gewijzigd", aldus Wesley, maar wat de reden daar dan achter is, geen flauw idee.

En toch: waarom ontbreekt Wesley nu geheel op de sociale mediakanalen van Yolanthe? Sinds januari is er geen foto meer verschenen van de twee samen, terwijl Yolanthe toch plaatje na plaatje deelt. En ook bij Wesley is het aanbod mager: sinds 14 februari ontbreekt Yolanthe op zijn Instagram.

Waar rook is, is vuur, dus de komende weken zullen Wesley en Yolanthe nauwlettend in de gaten gehouden worden door de roddelpers.

Zand, zee en zon

Mochten Yolanthe en Wesley, ondanks dat er dus niks aan de hand is, toch de behoefte hebben iets aan hun relatie te verbeteren, hebben André Hazes en Monqiue Westenberg nog wel een tip: ga met z'n tweeën naar Mexico.

Eind april leek het echt nooit meer goed te komen met het stel. Het ging even niet zo lekker, zei André. "Dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk."

Vorige week kwam daar nog eens het verhaal bovenop dat André er niet een affaire opnahield met één vrouw, maar met twee. Story schreef dat er een iets oudere vrouw in het leven van André was geïntroduceerd en dat daarnaast er nog een jonger meisje zou zijn waar hij het heel goed mee kan vinden.

Op sociale media kon André zelf hartelijk lachen om het verhaal en deze week hoor je er niemand meer over, want wonder boven wonder is het weer helemaal goed tussen André en Monique.

De vakantie naar Mexico, die de twee ondanks hun breuk wilden doen met hun zoontje, heeft de relatie bijzonder goed gedaan. Op de foto's die het stel deelde was al weinig te zien van de breuk en nu heeft André bevestigd dat het echt weer goed is. "We pakken de draad lángzaam weer op."

Voorlopig wonen ze echter nog niet samen. "Ondertussen gaan we op zoek naar een ander huis, waar we uiteindelijk gewoon weer met zijn drietjes gaan wonen. Waar, dat hangt gewoon af van wat we voor leuks kunnen vinden. Het maakt mij niet zoveel uit."

Boze tongen beweren nu dat de hele relatiebreuk slechts een fabeltje is geweest, zodat de realityserie van het stel net iets hogere kijkcijfers zou behalen. "Nee, dat is toch echt niet zo. Het zou ook wel heel erg zijn als je een relatiebreuk gaat gebruiken voor publiciteit. Dit overkwam ons gewoon en we hebben er allebei van geleerd."

Handdoekje

Manuel Venderbos, voormalig EO-presentator en inmiddels televisiemaker voor RTL, werd deze week wel heel erg voor het blok gezet. Kon hij een maand geleden nog glad ontkennen dat hij een affaire heeft, was daar deze week geen sprake meer van.

Weekblad Privé betrapte de presentator op heterdaad met Lente Voorhoeve. Het blad schreef in april al dat de twee het wel heel goed met elkaar zouden kunnen vinden, maar toen kon Manuel het nog afdoen als een vuile roddel.

"Dit is een opgeklopt sensatieverhaal. Gek dat dit zomaar kan. De betrokkenen kennen het echte verhaal. Ik voel verder niet de behoefte om te reageren op dit 'kwaliteitsblad'", aldus Manuel destijds.

Deze week was het anders. Het blad fotografeerde Manuel en Lente in Durgerdam, op een verstopplek, die uiteindelijk niet geheim genoeg bleek. Zoenend stonden de twee op beeld, met daarbij het verhaal van de fotograaf in kwestie, die ons vertelde dat Manuel goed voorbereid op pad was gegaan.

"Manuel blijkt zelfs doeken te hebben meegebracht, die hij aan de binnenkant van de auto ophangt om voor de buitenwereld te verbergen wat zich in die auto gaat afspelen! Wat dat is, laat zich raden. De twee nemen ruim de tijd voor hun intieme liefdesspel. Als het achter de rug is, worden de doeken weer opgevouwen en vervolgen de twee hun autoritje", schrijft het blad deze week.

De bewijzen zijn er en dus is het einde van de affaire in zicht. Manuel wil zich concentreren op zijn huwelijk en hoopt de band van ruim veertien jaar nog te kunnen redden. Lente zegt ondertussen nooit te hebben geweten dat Manuel nog gewoon samen was met de moeder van zijn kinderen.

"Naar mijn weten was zijn relatie over voordat wij begonnen met daten. Na een tijd twijfelde ik daar niet meer aan. Ik ben verliefd op Manuel geworden."

Arme Lente, arme Manuel. Of nee, vooral: arme Suzanne. Want wat wist zij van de affaire van haar echtgenoot? Valt hun huwelijk nog te redden? We houden het in de gaten.