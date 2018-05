Prins Charles begeleidt Meghan Markle naar altaar

De kroonprins van het Verenigd Koninkrijk zegt in een verklaring blij te zijn Markle op deze manier welkom te kunnen heten in de koninklijke familie.

Volgens CNN geeft prins Charles haar niet weg in de traditionele zin. Hij loopt halverwege, vanaf het koor, met haar mee en voor het altaar blijft hij staan.

Ze loopt volgens de Amerikaanse nieuwszender zelf naar haar aanstaande echtgenoot. Dit zou haar eigen idee zijn, dat ze ook al wilde uitvoeren met haar vader.

Prins Philip

Prins Philip kan zaterdag toch aanwezig zijn bij het huwelijk. De 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth onderging begin april een heupoperatie.

Daarna verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis en werkte hij vervolgens op Windsor Castle, de trouwlocatie van zaterdag, aan zijn herstel. De prins is op tijd fit om de huwelijksplechtigheid in St. George's Chapel bij te wonen.

Hartaanval

Thomas Markle werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval. Daardoor kan hij de plechtigheid niet bijwonen. Hij werd woensdagochtend daarvoor geopereerd.

De vader van de Amerikaanse bruid twijfelde al eerder of hij naar het Verenigd Koninkrijk zou reizen om het huwelijk van zijn dochter bij te wonen. Maandag werd duidelijk dat hij is betaald voor foto's waarop is te zien dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt.

Ruimte

De 36-jarige Markle bracht donderdag een officiële verklaring via Kensington Palace uit over de toestand van haar vader en bevestigde hiermee dat hij inderdaad niet aanwezig zal zijn bij het huwelijk.

"Ik geef om mijn vader en hoop dat hij de ruimte krijgt om zijn gezondheid weer op orde te krijgen. Ik wil iedereen bedanken die ons de afgelopen dagen heeft gesteund."

De moeder van de actrice is wel in Londen. Ze gaat vrijdag theedrinken bij koningin Elizabeth.