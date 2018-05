Liam Payne en Cheryl trouwen voorlopig niet

Dat vertelde de 24-jarige Payne in een interview met het Amerikaanse radiostation Sirius XM.

Zoon Bear betekent "meer dan wat ook" voor de zanger. "Het gaat nu heel goed met ons", aldus Payne, die eerder toegaf dat zijn relatie niet over rozen ging. "Ik heb niet het gevoel dat ik die stap moet zetten om me anders te voelen over mijn relatie."

Toch sluit hij een huwelijk ook niet uit. "Die volgende stap is voor ons niet nodig. Misschien verandert dat op de lange termijn wel, maar het is geen big deal."

Payne leerde de 34-jarige Cheryl in 2010 kennen toen hij meedeed aan X Factor, waar Cheryl een van de juryleden was. Uit die Britse talentenjacht kwam boyband One Direction voort, waarvan Payne deel uitmaakte. De vonk tussen de zanger en de zangeres sloeg ruim zes jaar na hun ontmoeting pas over.