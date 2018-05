Sunnery James sluit derde kind met Doutzen Kroes niet uit

James, die in 2011 vader werd van zoon Phyllon en in 2014 van dochter Myllena Mae, zei donderdag in RTL Boulevard volop te genieten van zijn gezin.

Vanwege de modellencarrière van zijn vrouw wonen James en Kroes deels in New York en deels in Nederland. "We zijn druk op zoek naar een nieuw huis, misschien wel buiten Amsterdam. Ik zeg altijd: we zijn blij met wat we hebben, maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren."

De 39-jarige dj ziet zijn gezin als het belangrijkste onderdeel van zijn leven. "Waar vroeger alles over mezelf ging, gaat het nu om m'n gezin. Natuurlijk hebben we soms onze dingetjes, maar dat hoort erbij."

De afgelopen tijd was James, die op de cover staat van de nieuwe editie van Men's Health, druk bezig met trainen. "Ik heb mijn trainer de afgelopen maanden meer gebeld en geappt dan mijn eigen vrouw."